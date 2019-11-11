В ночном пожаре на ул. Дзержинского погибла женщина

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В воскресенье, 10 ноября, около 4:09, начался пожар в доме № 8 по ул. Дзержинского. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.