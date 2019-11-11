В ночном пожаре на ул. Дзержинского погибла женщина

В воскресенье, 10 ноября, около 4:09, начался пожар в доме № 8 по ул. Дзержинского. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В квартире горели вещи на 10 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС".
В борьбе с огнем участвовали 32 человека. Пожар ликвидировали в 4:40.
В областном ГУ МЧС уточнили, что во время тушения возгорания было обнаружено тело 64-летней женщины. Кроме того, пожарным удалось спасти 63-летнего мужчину. Из здания эвакуировали 12 человек.
Причину гибели женщины устанавливают. Также выясняют обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.