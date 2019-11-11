В "Художественном" бесплатно покажут лучшие короткометражки студентов ВГИК

С 11 по 14 ноября в ЦРК "Художественный" покажут программу 39 Международного студенческого фестиваля ВГИК. В рамках фестиваля представят лучшие короткометражные фильмы и анимацию студентов института — всего 27 работ. Проход на все показы бесплатный.

Программа показов Международного студенческого фестиваля ВГИК:

11 ноября, 14:30 — Программа № 1 (12+)

"Загадочная история" (реж. Александра Петровская, 22 мин. Игровой, 0+) Эта загадочная история произошла в обычной московской школе с обычными учениками 3 "б" класса. Что в школе может случиться удивительного, спросите вы? Смотрите и узнаете.

"Красношейка" (реж. Кристина Лагутенко, 5 мин. Анимационный, 6+) Фильм сделан по мотивам рассказа Сельмы Лагерлеф "Красношейка". Главная героиня птичка по имени Красношейка. Бог дал ей такое имя и отпустил летать по белому свету. Но птичка была вся серая. Не было у нее ни одного красного перышка. Однажды она попала в беду и спас ее Иисус. И после она будет сражаться за жизнь Христа. Но как всем известно Иисуса распяли на кресте. А красные перышки все-таки появились на грудке у Красношейки. И это не просто выделяло маленькую птичку среди других, а было символом ее большого доброго сердца.

"Паутинка" (реж. Ирина Спорыхина, 4 мин. Анимационный, 0+) Грешник Кандата, который не ценил жизнь других людей, пощадил маленькую букашку. Будда дает ему шанс на спасение от мук в аду и возможность попасть в рай.

"Место козы во вселенной" (реж. Анастасия Чикерлан, 3 мин. Анимационный, 0+) История о том, что случается, когда у козы заканчивается капуста.

"Дорога" (реж. Владимир Пархоменко, 3 мин. Анимационный, 0+) Выпустив коляску из рук, девушка отправляет малыша навстречу разным жизненным препятствиям, преодолев которые, он взрослеет.

"Муж-хозяйка" (реж. Никита Петров, 3 мин. Анимационный, 0+) Муж и жена меняются обязанностями. Муж пытается доказать, что ему все по плечу, но у него не выходит.

"Ш. У. М." (реж. Александра Артамонова, Валерия Гаврилова, 9 мин. Мультимедийный, 0+) У города есть своя музыка, просто человеку ее сложно заметить. Мы спросили самих городских музыкантов, что они думают про свою непростую работу. Мусорные баки, водосточные трубы, гуделки и шумелки расскажут свои истории, и кто знает, может городская какофония сложится в мелодию.

"Эхо в облаках" (реж. Надежда Шибалова, 5 мин. Анимационный, 6+) Саша — маленький мальчик, который любит самолеты и мечтает научиться летать. После гибели отца-летчика Саше приходится идти к своей мечте самому. Ему тяжело, но всегда кто-то незримо пытается ему помочь.

"МАЗАЙ, НЕ НОЙ!" (реж. Татьяна Чернилевская, 8 мин. Анимационный, 6+) Капель, весна — и в половодье дед Мазай на лодке собирает зайцев. Но в этот раз Мазаю помешают. Это "спасительная притча" о том, что спасение утопающих не всегда дело лап самих утопающих.

"Голос большого города" (реж. Наталья Волкова 5 мин. Анимационный, 6+) Молодому журналисту ради истории приходится идти на все: пробираться сквозь безумную толпу к месту происшествия, забираться на небезопасные высотки, прыгать по шатким пожарным лестницам и постоянно спешить к новым сенсациям. Но однажды сенсация сама нашла его.

"Как говорил мой дед" (реж. Александра Деева, 4 мин. Анимационный, 0+) История о моем прадедушке, начальнике Бакинской железной дороги, зарисованная со слов моей бабушки.

"Метро" (реж. Валентин Тютерев 3 мин. Анимационный, 12+) Воробей совершает "одиссею" по подземному миру.

12 ноября, 14:30 — Программа № 2 (16+)

"Сцены у моря" (реж. Оксана Дегтярева 20 мин. Игровой, 16+) Девушка Нина проводит время в родительском доме в подготовке к свадьбе младшей сестры. Несколько неожиданно для нее туда же приезжает муж Никита, с которым они переживают кризис семейных отношений. Чтобы не омрачать праздник, Нина и Никита стараются делать вид, что между ними все хорошо. Чем же закончится этот вынужденный совместный "отпуск"? Удастся ли им разрушить стену между ними или она станет еще выше?

"Тигр среди берез" (реж. Станислав Светлов 30 мин. Игровой, 12+) История о провинциальном портном, который в тайне от жены шьет платье понравившейся ему молодой девушке.

"Снегурочка" (реж. Асаад Абудд 28 мин. Игровой, 16+) Утром 1 января два несостоявшихся актера в образах Деда Мороза и Снегурочки завершили свою новогоднюю смену. Ему надо поторопиться домой к жене, а она хочет оторваться в Новый Год. Желание Снегурочки сбывается — праздник она встречает в машине с напарником, который по стечению обстоятельств получает передозировку по ее вине. Обычная драма перетекает в опасное роуд-муви, чем закончится этот трип?

13 ноября, 14:30 — Программа № 3 (16+)

"Арбатство" (реж. Дмитрий Григорьев, 25 мин. Игровой, 16+) О жизни современных школьников, чье детство проходит в арбатских переулках. Дружба, поиск себя и своего пути в жизни, первая любовь. Их дальнейшая жизнь навсегда будет связанна с Арбатом, ведь "арбатство", растворенное в крови, неистребимо, как сама природа.

"РИО" (реж. Евгения Казанкина, 23 мин. Игровой, 6+) В маленькой гостинице в северном приграничном городе живет и работает Полина. Она и ее подруга Надя мечтают о другом, райском и экзотическом мире. Девочки почти не покидают пустой обездвиженной гостиницы и живут, исполняя свои странные ежедневные ритуалы, в надежде, что когда-то они приведут их к чуду. Однажды в гостиницу приезжает незнакомец. Разрываясь между мужчиной и подругой, Полина пытается понять, кто она на самом деле и чего ей хочется больше всего в жизни.

"Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа" (реж. Леонид Гардаш, 24 мин. Игровой, 12+) Главный герой решается на авантюру, чтобы впечатлить девушку. Тем самым запускает череду событий, которые обнажают самые страшные тайны всех участников действа. Кто же в итоге покормит кота? Является ли Руслан Мигунов внебрачным сыном знаменитой дрессировщицы пингвинов Октябрины Зингер — и как замешан в этой истории Дональд Трамп? Во всем этом предстоит разобраться героям фильма.

"Без Него" (реж. Хамидреза Газеми, 14 мин. Игровой, 6+) Рассказ про женщину, которая живет воспоминаниями о своем умершем муже.

"Игра в революцию" (реж. Андрей Бутузов, 14 мин. Документальный, 16+) Школьный учитель истории решает устроить коммунистическую революцию. Он собирает единомышленников, и начать они решают с малого: спасти памятник Дзержинскому, который вот-вот снесут. Но на пути их великих свершений встают любовь и алкоголь.

"Золотые пуговицы" (реж. Алексей Евстигнеев, 19 мин. Документальный, 0+) Фильм-эссе, созданный из фрагментов фраз, наблюдений и лиц: психологический портрет детей в кадетской школе. От первого автомата в руках — до будущего бойца Росгвардии.

14 ноября, 15:00 — Программа № 4 (12+)

"Счастливые похороны" (реж. Мария Семенова 30 мин. Документальный, 12+) Директор крематория репетирует собственные похороны, чтобы избавиться от страха смерти.

"Меня зовут Петя" (реж. Дарья Биневская 15 мин. Игровой, 6+) Глубокой зимней ночью мама с двумя маленькими детьми попадают в изолированный бокс инфекционной больницы. Там с героиней начинают происходить странные события, которые переворачивают всю ее жизнь.

"Ночь" (реж. Никита Попов 30 мин. Игровой, 12+) Сереже 22 года. Он сталкивается с такой частой, но всегда неожиданной ситуацией — его девушка Аня беременна. Сережа, как водится, оказывается не готов к такому повороту событий.

"Умри, Джульетта" (реж. Максим Шабалин 20 мин. Игровой, 12+) Когда растишь победителя, растишь воина. В воине нужно убить любовь, чтобы он мог побеждать. Тренер по фигурному катанию вырастила дочь, способную стать победителем. Но не учла, что воину не важно, кого убивать.

"Статист" (реж. Татьяна Демидова 8 мин. Игровой, 12+) "Статист" — (фильм, снятый на мобильный телефон) — это история актера-неудачника, которого случайная встреча на улице заставила изменить свою (и не только) жизнь.

"Тренер" (реж. Маргарита Стельмашонок 13 мин. Документальный, 12+) Трехкратный чемпион сурдлимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Хаустов в спорте почти 40 лет. За это время он добился не только личных успехов в соревнованиях, но и воспитал сильных спортсменов. Сейчас, у Александра есть собственная школа по греко-римской борьбе для слабослышащих и глухих.