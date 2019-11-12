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ДТП Происшествия

В Самаре госпитализирован подросток, сбитый водителем легковушки

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 11 ноября, в Самаре под колеса Lada Granta попал 15-летний пешеход, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 19:55 22-летний водитель легковушки ехал по ул. Новосельская. В пути в районе дома №15 "В" он сбил подростка, шедшего в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение с травмой головы и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть внимательнее в пути, так как по прогнозу синоптиков до конца сегодняшнего дня из-за тумана возможно ухудшение видимости до 500 метров и менее. В связи с туманом в регионе объявлен желтый уровень опасности.

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