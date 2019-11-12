ДТП с двумя легковушками на ул. Авроры в Самаре осложнило движение транспорта

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Во вторник, 12 ноября, утром на пересечении улиц Авроры и Партизанской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, что привело к заторам на дорогах, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидец последствий случившегося.