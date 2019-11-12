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ДТП Происшествия

ДТП с двумя легковушками на ул. Авроры в Самаре осложнило движение транспорта

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, утром на пересечении улиц Авроры и Партизанской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, что привело к заторам на дорогах, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидец последствий случившегося.

По словам свидетеля, в результате удара передние части кузовов обоих машин сильно деформировались. На месте аварии работали врачи "скорой помощи". Медики достали носилки. Вероятно, кто-то из находившихся в машинах людей серьезно пострадал.

Поврежденные автомобили остановились почти на середине перекрестка, что осложнило движение транспортных потоков.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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