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ДТП Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на пересечении улиц Авроры и Партизанской

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, в районе пересечения улиц Авроры и Партизанской в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали трое. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России По Самарской области.

По предварительным данным полиции, в 9:50 водитель Renault ехал по ул. Авроры, поворачивая налево, не пропустил встречный Hyundai и столкнулся с ним.

В аварии пострадал 33-летний водитель Hyundai, а также два пассажира Renault. Какие у них травмы сейчас не известно.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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