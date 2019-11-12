В Самаре Toyota Land Cruiser столкнулся с трамваем

Во вторник, 12 ноября, в 1:57, на пересечении улиц Дачной и Чернореченской водитель Toyota Land Cruiser столкнулся с трамваем. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта администрации Самары.

В соцсетях очевидцы выложили фотографии. Судя по ним, автомобиль врезался слева в заднюю часть одновагонного трамвая № 3.От удара у машины оторвался бампер. Land Cruiser остановился на рельсах противоположного направления. Из-за этого движение трамваев остановилось в обе стороны.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что авария произошла по вине водителя внедорожника, и подтвердили, что движение трамваев остановилось на ул. Чернореченской в обе стороны, а восстановлено было в 12:35. Простой трамваев составил 38 минут. По данным департамента транспорта, в аварии никто не пострадал.