16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару приедут шесть олимпийских чемпионов по боксу Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" — 36:24 В Самаре начался чемпионат России по боксу По итогам чемпионата в Самаре определится состав сборной по боксу на олимпийских играх-2020 БК "Самара" обыграл "Университет-Югра" - 98:93

Олимпийские Спорт

В Самару приедут шесть олимпийских чемпионов по боксу

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" продолжается чемпионат России по боксу. В соревнованиях участвуют порядка 300 боксеров из 58 регионов страны, поединки проходят в десяти весовых категориях.

Всего в период проведения турнира Самару в качестве почетных гостей посетят шесть олимпийских чемпионов и три победителя чемпионатов мира по боксу.

Это двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, серебряный призер Игр Нурмагомед Шановазов, двукратные чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Евгений Макаренко, чемпион мира Айрат Хаматов, а также победители Кубка мира Валерий Абаджан, Вячеслав Яковлев и Виталий Качановский. Все они входят в Совет чемпионов федерации бокса России.

По итогам чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к олимпийским играм 2020 года.

Финальные бои и церемония закрытия состоится в субботу, 16 ноября, в 18:00.

Следить за результатами чемпионата можно на сайте федерации бокса России www.rusboxing.ru.



Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1