В Самару приедут шесть олимпийских чемпионов по боксу

В самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" продолжается чемпионат России по боксу. В соревнованиях участвуют порядка 300 боксеров из 58 регионов страны, поединки проходят в десяти весовых категориях.

Всего в период проведения турнира Самару в качестве почетных гостей посетят шесть олимпийских чемпионов и три победителя чемпионатов мира по боксу.

Это двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, серебряный призер Игр Нурмагомед Шановазов, двукратные чемпионы мира Раимкуль Малахбеков и Евгений Макаренко, чемпион мира Айрат Хаматов, а также победители Кубка мира Валерий Абаджан, Вячеслав Яковлев и Виталий Качановский. Все они входят в Совет чемпионов федерации бокса России.

По итогам чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к олимпийским играм 2020 года.

Финальные бои и церемония закрытия состоится в субботу, 16 ноября, в 18:00.

Следить за результатами чемпионата можно на сайте федерации бокса России www.rusboxing.ru.







