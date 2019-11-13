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Следствие: трехлетний ребенок, прищемивший руку, умер от болевого шока

ШИГОНЫ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, стало известно, что представители следствия закончили проверку по факту гибели трехлетнего мальчика в селе Шигонского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 16 августа трехлетний ребенок находился во дворе дома своей бабушки, где от порыва ветра резко захлопнулась калитка и прищемила ему руку. Малыша пытались спасти местный фельдшер и медики "скорой", но ребенок умер.

По факту гибели ребенка правоохранители начали проверку, которая уже закончилась. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области, в возбуждении уголовного дела было отказано. Предполагаемая причина смерти малыша — болевой шок.

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