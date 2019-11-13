Следователи выясняют обстоятельства гибели выпавшей из окна девушки в Южном Городе

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Во вторник, 12 ноября, сотрудники Отдела СК РФ по г. Новокуйбышевск начали проверку по факту обнаружения тела 21-летней девушки у дома №2 на ул. Алабина в микрорайоне Южный город, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил руководитель отдела Павел Докучаев.