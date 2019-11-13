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Следователи выясняют обстоятельства гибели выпавшей из окна девушки в Южном Городе

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 ноября, сотрудники Отдела СК РФ по г. Новокуйбышевск начали проверку по факту обнаружения тела 21-летней девушки у дома №2 на ул. Алабина в микрорайоне Южный город, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил руководитель отдела Павел Докучаев.

По данным правоохранителей, девушка погибла при падении из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

"Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, - уточнил Павел Докучаев. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение".

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