Доходность инвестиционных продуктов клиентов группы "Открытие" в 2-3 раза превысила ставки по вкладам

По итогам трех кварталов 2019 года доходы клиентов группы "Открытие" по инвестиционным продуктам в среднем в 2-3 раза превысили среднерыночные ставки по вкладам. При этом продукты блока "Открытие Инвестиции" были погашены досрочно, а клиентам был зафиксирован целевой доход в размере 12-15% годовых.

Такой результат стал возможен благодаря синергетическому эффекту от работы банка "Открытие", УК "Открытие", "Открытие Брокер", которые совместно разрабатывали инвестиционные продукты и стратегии для клиентов группы и фактически действовали как инвестиционный хаб. Кроме того, высокую доходность показали продукты входящей в группу "Открытие" компании "Росгосстрах Жизнь".

За январь–сентябрь 2019 года инвестиционные продукты с защитой капитала (инвестиционное страхование жизни "Росгосстрах Жизнь", предлагающиеся клиентам банка "Открытие"), показали доходность до +27,2% в рублях Здесь и далее указанная динамика стратегий ИСЖ "Росгосстрах Жизнь" не учитывает зафиксированные коэффициенты участия, значение которых может позволить клиентам как получить доход, превышающий динамику базового актива, лежащего в основе стратегий, так и скорректировать его в меньшую сторону. По купонным стратегиям начислены первые купоны к выплате клиентам. Доходность фондов управляющей компании "Открытие", инвестирующих в рублевые активы, составила до 20,66% в рублях, в долларовые активы — до 24,16% в долларах США.

По продуктам ИСЖ компании "Росгосстрах Жизнь" наилучшую динамику на конец сентября 2019 года показывает стратегия "Потребительский сектор". Стратегия "Потребительский сектор" доступна клиентам банка "Открытие" с мая 2019 года с доходностью 27,2%. Эта стратегия позволяет клиентам инвестировать в акции транснациональных компаний с сильным брендом и глобальным присутствием: PepsiCo, Danone, Estee Lauder, Procter& Gamble и др.

"В последние месяцы наибольшую лепту в рост доходности данной стратегии внесли компании Tesco и Walmart. Позитивная динамика акций компаний в первую очередь связана с крепкими бизнес-показателями и объявленными планами по дальнейшему развитию, — комментирует Владимир Тураев, руководитель по развитию ИСЖ СК "Росгосстрах Жизнь". — По прогнозам, темпы роста благосостояния в развивающихся странах сохранятся выше общемировых и продолжат поддерживать объемы потребительского рынка. Это делает привлекательными инвестиции в потребительский сектор на горизонте 3-5 лет".

Хороший результат показала стратегия "Глобальная безопасность" (Стратегия "Глобальная безопасность" доступна клиентам банка "Открытие" с февраля 2019 года), которая предлагается клиентам private banking банка "Открытие". По данным на конец сентября с начала года она выросла на 12,6%.

Ряд стратегий — "Киберспорт" (Стратегия "Киберспорт" доступна клиентам банка "Открытие" с апреля 2019 года), "Глобальные фонды" (Стратегия "Глобальные фонды" доступна клиентам банка "Открытие" с декабря 2018 года), "Умные инвестиции" (Стратегия "Умные инвестиции" доступна клиентам банка "Открытие" с октября 2019 года) и "Смартфонды" (Стратегия "Смартфонды" доступна клиентам банка "Открытие" с февраля 2019 года) — также показывают более впечатляющую динамику, чем доходность по банковским вкладам: от 3,8% до 9,1% за 9 месяцев этого года.

Эффективность продемонстрировали и купонные стратегии ИСЖ "Росгосстрах Жизнь", подразумевающие получение клиентами фиксированных купонов при выполнении определенных инвестиционных условий. По стратегии ИСЖ "Квартальный купон" (Стратегия "Квартальный купон" доступна клиентам банка "Открытие" с июня 2019 года), продажи которой стартовали только в июле 2019 года, уже начислены первые купоны. Акции всех 6 компаний в корзине продукта показали положительную динамику. В результате клиенты "Открытия", которые оформили продукт в июле 2019 года, получили квартальный купон в размере 13,6% годовых в рублях и 5% годовых в долларах США.

В линейке продуктов УК "Открытие" по итогам трех кварталов 2019 года положительную динамику показали как фонды акций, так и фонды облигаций.

Доходность фондов, инвестирующих в рублевые активы, составила от 7,57% до 20,66% в рублях. Валютная доходность фондов, инвестирующих в долларовые активы — от 2,76% до 24,16% в долларах США.

Среди рублевых фондов наиболее высокую доходность за 3 квартала 2019 года показал фонд "Открытие — Индекс Мосбиржи": его результат + 20,66% в рублях. Основной доход фонда обеспечивает рост курсовой стоимости акций российских эмитентов в долгосрочной перспективе, а также дивиденды по акциям.

Стоимость пая активно управляемого фонда "Открытие — Акции" за 3 квартала 2019 года выросла на 16,67%. Среди бумаг фонда, оказавших наибольшее воздействие на рост стоимости пая, акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа и Газпрома.

"Несмотря на впечатляющий рост российского рынка акций за прошедшие 5 лет, по многим показателям он остается более привлекательным, чем на минимумах 2014 г., поскольку финансовые показатели компаний выросли за этот период сильнее, чем их котировки. Мы полагаем, что инвесторы, способные мириться с неизбежной волатильностью рискованных инвестиций, смогут на долгосрочном инвестиционном горизонте получить с помощью российского рынка акций весьма привлекательную доходность", — комментирует руководитель отдела управления акциями УК "Открытие" Виталий Исаков.

Консервативный фонд "Открытие — Облигации" за 3 квартала 2019 года показал доходность +7,57%, что превышает среднюю ставку топ-10 российских банков по депозитам, которую еженедельно рассчитывает Банк России.

Лидером по доходности среди валютных фондов УК "Открытие" стал фонд "Открытие — Зарубежная собственность", показавший +24,16% в долларах США. Большая часть средств владельцев паев фонда вкладываются в акции биржевого фонда (ETF) iShares U.S. Real Estate.

Активно управляемый фонд "Открытие — Глобальные инвестиции", прибавивший с начала года +16,23% в долларах США, смог показать столь высокий результат за счет инвестирования в бумаги таких эмитентов, как Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Facebook, Charter Communications.



"Используя ресурсы группы "Открытие", наш банк предлагает своим клиентам большой выбор инвестиционных продуктов. Таким образом, мы можем обеспечить потребности широкого круга клиентов с разными ожиданиями по доходности и риску вложений", — отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие".

В третьем квартале 2019 года банк "Открытие" объявил о досрочном погашении структурных продуктов с защитой капитала Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

По стратегии доверительного управления "Структурированная" от УК "Открытие" и "Открытие Брокер" в связи с достижением целевой доходности инвестиций для клиентов 12% — 15% годовых (Доходность по стратегиям ДУ УК "Открытие" учитывает зафиксированные коэффициенты участия).

Стратегия ДУ, в рамках которой инвестиции направлялись в структурный продукт на базе акций компании Nestlé, предлагалась клиентам в феврале — апреле 2018 года. Изначально она предусматривала срок в 3 года. Однако по достижении высоких ценовых уровней управляющие приняли решение осуществить досрочное погашение, что позволило клиентам зафиксировать целевой доход намного раньше намеченного срока.

"За разработку и реализацию идеи с акциями компании Nestlé отвечали специалисты УК "Открытие" и "Открытие Брокер". Благодаря результативности подобных продуктов большинство наших клиентов реинвестируют полученные средства", — прокомментировал Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами "Открытие Брокер".

Константин Церазов, старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие":

"Большая часть инвестиционных идей формируется в объединенном аналитическом хабе блока "Открытие Инвестиции" и затем используется при формировании продуктов и их досрочном погашении. Мы стараемся максимально эффективно использовать возможности группы для разработки широкой линейки привлекательных инвестиционных продуктов. Клиентам группы "Открытие" доступны продукты от "Росгосстрах Жизнь", УК "Открытие" и "Открытие Брокер". Таким образом, слаженная работа инвестиционных подразделений банка и группы "Открытие" позволяет нам предлагать клиентам реальную альтернативу классическим банковским вкладам, обеспечивая при этом значительно более высокую доходность. Это особенно важно на фоне наметившегося тренда на снижение доходности вкладов".