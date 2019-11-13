АО "Транснефть - Приволга" завершило ремонт здания химико-аналитической лаборатории на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Ремонтные работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2018–2019 годы.

Химико-аналитическая лаборатория ЛПДС "Похвистнево" аккредитована в качестве испытательной лаборатории Федеральной службой по аккредитации. Оснащение лаборатории позволяет проводить контроль качества нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия ".

Лаборатория укомплектована современным оборудованием для выполнения полного комплекса исследований. В здании размещены склад для хранения химических реактивов, комнаты для подготовки проб и лабораторной посуды, служебно-бытовые помещения и лабораторные комнаты.

Выполненные работы позволят обеспечивать непрерывный контроль качества нефти, поставляемой на нефтеперерабатывающие заводы Самарской области и в экспортном направлении.