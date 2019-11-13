Как работать "на себя" официально, даже если ты не ИП?

Сегодня почти 60 тысяч россиян предпочли создание своего дела работе по трудовому договору — речь идет о домашних кондитерах, диетологах, визажистах, парикмахерах, фитнес-инструкторах, фотографах и так далее. Но теперь так называемые "самозанятые" могут считать себя предпринимателями, благодаря льготному налоговому режиму. В чем же особенность нововведения, и каким образом налог на профессиональный доход может помочь развитию любимого дела?

Самозанятые, чаще всего, — это те люди, которые свое хобби превращают в источник дохода. Студенты, мамы в декретном отпуске, попавшие под сокращение специалисты находят занятие по душе, которое со временем трансформируется в работу, обеспечивающую не только заработок, но и удобный график, положительные эмоции. Эти люди работают самостоятельно и не нуждаются в работниках. Но, несмотря на все очевидные плюсы, такую деятельность нельзя назвать легальной. Именно для таких людей создан новый вид налога — налог на профессиональный доход.

Специальный налоговый режим сегодня действует в качестве пилотного проекта в четырех регионах РФ, в том числе в Татарстане. Все больше людей там осознают, что работать официально намного комфортнее, нежели постоянно опасаться проверок контролирующих органов. Они зарегистрировались в качестве самозанятых, платят налоги и теперь могут не только спокойно спать, но и работать, развивать любимое дело, а также рекламировать свои товары и услуги.

Как же стать официальным самозанятым? Сделать это проще простого. И даже не нужно идти в налоговую — достаточно лишь установить бесплатное мобильное приложение "Мой налог" на любое устройство (компьютер, планшет, смартфон). Далее нужно отсканировать паспорт и загрузить свою фотографию (можно сделать селфи). Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Регистрацию можно как отменить в любой момент, так и произвести заново. Оформиться также можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС либо через банк, наделенный необходимыми полномочиями.

Самозанятый не должен бегать по инстанциям с кипой документов, он просто совершает единый платеж с выручки, уже включающий в себя страховые взносы. Передача информации о продажах поступает в налоговую автоматически, избавляя от обязанности представлять отчетность.

При расчете с физическими лицами самозанятый будет платить 4%, при продаже организациям или ИП — 6%. Сумма налога формируется к 12 числу следующего месяца, оплатить которую нужно в течение двух недель. При расчете напрямую с покупателем самозанятый должен формировать фискальный чек через приложение. Заказчик может получить его как в электронном, так и на бумажном носителе.

Самый важный момент заключается в том, что если не было выручки, то платить налог не нужно. А вот если самозанятый захочет скрыть прибыль, и налоговая служба узнает об этом, то придется заплатить штраф в размере 20% от суммы скрытого дохода. Если подобное повторится в течение полугода, ФНС заберет весь скрытый доход.

В качестве еще одного привлекательного условия для самозанятых предусмотрен налоговый вычет — 1% с выручки от физлиц и 2% — от юрлиц. Но максимальный его размер не может превысить 10 тыс. рублей. И опять же, вычет произведут в налоговом органе автоматически.

Самозанятых планируется отнести к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, что называется, "в свободное от работы время". То есть, они могут совмещать ведение своего дела с официальным трудоустройством.

И уже сейчас, на пилотном этапе проекта, житель любого региона, в том числе и Самарской области, может зарегистрироваться в качестве самозанятого в Татарстане, если он ведет там свою профессиональную деятельность. То есть не обязательно проживать в том регионе, который выбрал в качестве места регистрации.

Для информирования самозанятых о нюансах условий и порядке применения нового налогового режима в Татарстане создан "Центр поддержки самозанятых", где самозанятые могут получить бесплатные информационно-консультационные и образовательные услуги.

Модельер-конструктор одежды Азиза Шарифуллина обратилась в центр, где помогли установить приложение и зарегистрироваться в качестве самозанятого. "Я понимала, что не смогу потянуть индивидуальное предпринимательство: у меня не те объемы работы, да и при наличии двух маленьких детей сложно представить бесконечную беготню по инстанциям с декларациями и отчетами. Сейчас, если дети заболели, я могу просто не брать заказы и все время уделять им. К тому же, если у меня нет продаж, то и налог я тоже не плачу. Это очень удобно и как нельзя лучше подходит к моему роду деятельности", — рассказала она.

Конечно, существуют и некоторые ограничения. Например, если доход самозанятого превышает 2,4 млн рублей, то он уже обязан зарегистрироваться в качестве ИП, либо платить НДФЛ. Кроме того, самозанятым нельзя нанимать сотрудников, а также заниматься продажей акцизных товаров, добычей полезных ископаемых, перепродажей товаров и имущественных прав, работать водителем или курьером, получать прибыль от договоров, поручений, комиссий или агентских вознаграждений.

Самозанятые не платят страховые взносы, а значит, не могут копить баллы за стаж и получать страховую часть пенсии. Но они всегда могут зарегистрироваться в Пенсионном фонде и платить ежемесячные взносы как ИП.

Подробнее о новом налоговом режиме можно узнать в "Центре поддержки самозанятых".