АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые ремонты на производственных площадках Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть-Приволга" 2019 года. Цель - поддержание надежности функционирования магистральных трубопроводов.

В подпорной насосной "Дружба-2" нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" подключены напорный коллектор трех подпорных насосных агрегатов с задвижкой и приемный коллектор с задвижкой. Работы выполнены в течение 72-часовой остановки МН Самара - Лопатино. Кроме того, специалисты Самарского РНУ вырезали два тройника на технологических нефтепроводах станции смешения нефти площадки "Самара".

Специалисты центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ во время 66-часовой остановки налива на железнодорожной эстакаде НПС "Кротовка" заменили технологическую задвижку на нефтеналивной эстакаде и две задвижки на НПС.

На НПС "Суходольная" специалисты Волгоградского РНУ подключили магистральный насосный агрегат №1 при снижении режима транспортировки нефти на одном из участков МН Куйбышев - Лисичанск. Работы проведены в течение 56 часов.

Транспортировка нефти возобновлена по графику и ведется в штатном режиме.