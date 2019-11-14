Под Тольятти ликвидируют пожар в ангаре с нефтепродуктами

В четверг, 14 ноября, в 0:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в здании ангарного типа в ООО "ПКП-ЛПС" на ул. Северная 2 "б" в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия происходило горение внутри ангара емкостей с нефтепродуктами. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Огонь охватил площадь в 420 кв. м. Для подачи воды пожарные проложили магистральную линию. На месте происшествия работают 72 человека, которые используют 25 единиц техники.

В 3:20 была объявлена локализация пожара на площади 440 кв. м. А в 3:57 была объявлена ликвидация открытого горения. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет.