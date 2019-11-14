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В сети Tele2 Приволжья стало больше 4G-устройств

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 оценила востребованность гаджетов с поддержкой технологии 4G среди своих абонентов. Год к году их доля выросла до 55%. Наиболее популярными у пользователей Tele2 остаются устройства Samsung и Xiaomi, третье место в рейтинге занимают смартфоны Huawei.

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал популярность мобильных гаджетов среди своих абонентов. По итогам третьего квартала 2019 года проникновение устройств с поддержкой технологии четвертого поколения в регионах Приволжья достигло 55%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких смартфонов в сети оператора выросла на 16 п. п. Массовое проникновение 4G-устройств компания связывает с развитием LTE-технологии в регионах — в этом году Tele2 практически сравняла 4G-покрытие с покрытием голосовой связью на всей территории Приволжья.

В части пользовательских предпочтений выбор абонентов сфокусировался вокруг трех ключевых брендов — Samsung, Xiaomi и Huawei. Больше половины смартфонов абонентов Tele2 в Приволжье — это устройства именно этих производителей. При этом доля последних в общей базе устройств показала наибольший годовой прирост в 6 п. п. и достигла 16%. Также в число самых массовых гаджетов клиентов оператора входят несколько моделей Apple.

Средняя цена смартфона у абонентов Tele2 в Приволжье варьируется от 5 до 10 тысяч рублей: почти 40% обладателей гаджетов пользуется устройствами этой ценовой категории. Значительную долю смартфонов в сети оператора составляют устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей — по итогам третьего квартала текущего года было зафиксировано 23% устройств этой категории. Мобильные гаджеты стоимостью свыше 20 тысяч рублей составляют 5% от общего количества смартфонов в сети Tele2.

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