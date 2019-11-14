В Доме журналиста откроется персональная выставка Татьяны Лариной

В самарском Доме журналиста 15 ноября в 12:00 откроется персональная художественная выставка Татьяны Лариной "Диалог с палитрой" (12+).

Татьяна Ларина входит в состав Творческого союза художников "Палитра" (Самара) и Профессионального Союза Художников (Москва). Она - участник и лауреат международных, всероссийских, областных конкурсов и выставок. Ведет мастер-классы, выезжает на пленэры в различные регионы России. Работает в технике масло, гуашь, акрил.

"В живописи, как в сказке, можно превратить радость и грусть в березовую рощу, букет ландышей, в тихую заводь на реке, луг, где гуляет ветерок и пахнет разнотравьем. И все кругом запоет, закружится в вальсе, родится драгоценное предчувствие прекрасного", - считает Татьяна Ларина.