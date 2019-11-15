Ночью при пожаре в п. Береза в Самаре погиб мужчина

В пятницу, 15 ноября, в 2:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 5 в третьем квартале п. Береза Красноглинского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия в квартире горели домашние вещи на площади 4 кв. м. В борьбе с огнем участвовали семь человек, которые, используя три машины, ликвидировали пожар в 3:00.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении пожара было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются причина возгорания и причиненный ущерб.