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ДТП Происшествия

В ДТП на пр. Масленникова пострадал семилетний ребенок

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 ноября, в 14:00 на пр. Масленникова 23-летний водитель Nissan Teana при повороте налево на ул. Подшипниковую на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал семилетний пассажир автомобиля Mercedes. Ему оказывалась медицинская помощь и было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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