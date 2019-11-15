В ДТП на пр. Масленникова пострадал семилетний ребенок

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В четверг, 14 ноября, в 14:00 на пр. Масленникова 23-летний водитель Nissan Teana при повороте налево на ул. Подшипниковую на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.