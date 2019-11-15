В ДТП на пр. Масленникова пострадал семилетний ребенок

В четверг, 14 ноября, в 14:00 на пр. Масленникова 23-летний водитель Nissan Teana при повороте налево на ул. Подшипниковую на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes и столкнулся с ним, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадал семилетний пассажир автомобиля Mercedes. Ему оказывалась медицинская помощь и было назначено амбулаторное лечение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.