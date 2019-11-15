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Гости финала национальной премии "Russian Event Awards-2019" смогут бесплатно посетить музеи Самары На национальную премию в области событийного туризма претендуют 10 проектов из Самары В нацпарке "Самарская Лука" появилась новая экологическая тропа Возле Жигулевска планируют построить горнолыжный комплекс Пять отличных идей для активного отдыха этим летом

Туризм Общество

Гости финала национальной премии "Russian Event Awards-2019" смогут бесплатно посетить музеи Самары

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары подготовила насыщенную экскурсионную программу с возможностью бесплатно посетить музеи в историческом центре города, а также оценить ресторанный сервис для гостей финала национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2019", сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в областной столице началась установочная сессия для участников и экспертов финала премии. Церемония открытия "Russian Event Awards-2019" состоится 16 ноября в 10:00 в Lotte Hotel Samara, где затем пройдет защита проектов участниками из разных регионов России, также Белоруссии и Казахстана.

Всего в финал национальной премии прошли 262 проекта из 60 регионов страны, 10 из них - самарские.  

Для участия в стратегических сессиях и церемонии подведения итогов в Самару приехали около 300 гостей, в том числе 30 ведущих российских экспертов в сфере туризма и гостеприимства. Победители этого года станут известны 17 ноября на торжественной церемонии подведения итогов и награждения лауреатов в 15:00 в Lotte Hotel Samara.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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