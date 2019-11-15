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Олимпийские Спорт

В Самаре состоится финал чемпионата России по боксу

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в "МТЛ Арене" пройдет финал чемпионата России по боксу. На ринг выйдут 20 сильнейших боксеров, прошедшие предварительный этап.

В чемпионате России участвовало около 300 боксеров из 58 регионов страны. В рамках финала будет проведено 10 финальных поединков в 10 весовых категориях.

По итогам турнира не только определятся лучшие боксеры страны, но и будет сформирована сборная команда России для участия в квалификационном турнире на отбор к Олимпийским играм 2020 года. Начало - в 18:00.

Помимо спортивной программы зрителей ждет концерт с участием Анны Седоковой и Natan.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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