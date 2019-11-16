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Водитель Mercedes с пропуском Губдумы отказался от медосвидетельствования

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, в Самаре был задержан предположительно нетрезвый водитель Mercedes, сообщают активисты "Ночного патруля".

Фото: Ночной патруль

Информация о пьяном водителе поступила общественникам на телефон доверия. Звонивший рассказал, что от Sky bar отъезжает люксовый внедорожник, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Информацию принял старший смены полка ДПС, который и задержал нарушителя.

От медицинского освидетельствования водитель отказался. На автомобиле был пропуск Самарской Губернской думы.

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