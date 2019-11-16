Водитель Mercedes с пропуском Губдумы отказался от медосвидетельствования

В пятницу, 15 ноября, в Самаре был задержан предположительно нетрезвый водитель Mercedes, сообщают активисты "Ночного патруля".

Информация о пьяном водителе поступила общественникам на телефон доверия. Звонивший рассказал, что от Sky bar отъезжает люксовый внедорожник, водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Информацию принял старший смены полка ДПС, который и задержал нарушителя.

От медицинского освидетельствования водитель отказался. На автомобиле был пропуск Самарской Губернской думы.