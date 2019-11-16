В Самарской области в ДТП погиб водитель "семерки"

В пятницу, 15 ноября, на трассе "Подъезд к г. Оренбург от М-5" в Самарской области произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полицейских, в 18:00 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал со стороны Оренбурга в направлении Самары. Между 48 и 49 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Benz 1640, под управлением 41-летнего водителя, ехавшего во встречном направлении.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД.