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ДТП Происшествия

В Самаре водитель "Нивы" сбил 90-летнего велосипедиста

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в Самаре автомобиль ВАЗ-212140 "Нива" сбил велосипедиста, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 15:50, когда 37-летний водитель "Нивы" ехал по по Красноглинскому шоссе со стороны п. Горелый Хутор в направлении ул. Сергея Лазо. В 500 метрах от дома №133 он не выдержал безопасный боковой интервал до ехавшего справа по краю проезжей части 90-летнего велосипедиста и сбил его. Пенсионер получил травмы, был доставлен в больницу и госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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