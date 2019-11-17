16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре под колесами такси пострадал пешеход В Самаре водитель "Нивы" сбил 90-летнего велосипедиста В Сергиевском районе при столкновении с легковушкой пострадал мотоциклист В Самарской области в ДТП погиб водитель "семерки" Водитель Mercedes с пропуском Губдумы отказался от медосвидетельствования

ДТП Происшествия

В Самаре под колесами такси пострадал пешеход

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 16 ноября, в Самаре автомобиль Datsun с логотипом такси "Яндекс" сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По информации полицейских, в 17:00 25-летний водитель такси ехал по ул. Аэродромной. В пути, напротив дома № 47 "а" по ул. Аэродромная он сбил 45-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Аэродромная в неустановленном месте.

После ДТП пешехода доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1