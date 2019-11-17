В Самаре под колесами такси пострадал пешеход

В субботу, 16 ноября, в Самаре автомобиль Datsun с логотипом такси "Яндекс" сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По информации полицейских, в 17:00 25-летний водитель такси ехал по ул. Аэродромной. В пути, напротив дома № 47 "а" по ул. Аэродромная он сбил 45-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть ул. Аэродромная в неустановленном месте.

После ДТП пешехода доставили на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. По окончании проверки будет принято соответствующее решение.