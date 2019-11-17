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ДТП Происшествия

В ДТП с четырьмя машинами в Волжском районе пострадал семимесячный ребенок

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в Волжском районе молодой водитель из Чувашии спровоцировал ДТП с участием четырех автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, в 10:00 18-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по трассе "Подъезд к п. г. т. Рощинский" со стороны дороги "Подъезд к г. Оренбург от М5" в направлении Рощинского. В пути, при развороте на 1 км трассы, он не предоставил преимущество в движении попутному автомобилю Lada Vesta под управлением 35-летнего водителя и столкнулся с ним. От удара Vesta вынесло на левую обочину где она столкнулся с двумя припаркованными автомобилями: Suzuki Aerio с госномером Иркутской области и автомобилем Skoda Rapid с госномером Республики Чувашия.

В результате ДТП пострадали люди, находившиеся в автомобиле Lada Vesta: водителю назначнено амбулаторное лечение, 35-летнюю пассажирку, увезли на "скорой" в лечебное учреждение, где тоже назначили амбулаторное лечение, также пострадал семимесячный пассажир, которого госпитализировали с травмой головы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение. Кстати, по данным полицейских, 18-летний водитель ВАЗ-2114 получил права в апреле этого года и за этот период уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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