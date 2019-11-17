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Пожары Происшествия

Усиленные наряды пожарных Самары выезжали по тревоге в ТЦ "Московский"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 ноября, в 14:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в помещении фуд-корта на втором этаже ТЦ "Московский" на 18-м км Московского шоссе, 25 "а", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы автоматически выехали на тревожный вызов по повышенному рангу вызова "Пожар № 2". Но при проверке помещений ТЦ горения обнаружено не было. Установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не проводилась.

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