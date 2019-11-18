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Пожары Происшествия

Утром 18 огнебоцев ликвидировали пожар в кафе-гостинице на трассе под Самарой

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, в 6:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в кафе-гостинице "Уют" на 53 км трассы Р-226 "Самара-Волгоград" в Безенчукском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела комната на втором этаже здания. Огонь охватил площадь в 50 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". В тушении участвовали 18 человек. Использовалось четыре единицы техники.

Пожар удалось локализовать в 6:29, а полностью ликвидировать в 7:21.

В чрезвычайной службе отметили, что во время тушения из здания было эвакуировано пять человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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