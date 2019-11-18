В Самаре прошла итоговая сессия Инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий

Создание Научно-образовательного центра мирового уровня напрямую зависит от активного участия университетов в модернизация производств и развертывании новых производственных площадок. Эта тема стала ключевой в ходе работы итоговой сессии Инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.

Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, к 2024 году необходимо обеспечить увеличение количество российских компаний, создающих технологические инновации, до 50%. Вклад в решение поставленной задачи должны внести и инновационные кластеры Самарской области.

По словам председателя комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимира Гутенева, именно кластеры являются одним из эффективных механизмов по созданию и внедрению инноваций.

В своём выступлении на итоговой сессии он отметил эффективную работу, выделенной в отдельную отрасль экономики региона, "IT-медицину". "За время работы сформированы новые наукоемкие бизнесы, выполняются многомиллионные государственные контракты по линии Минпромторга и Минобрнауки России, динамично развиваются предприятия малого и среднего бизнеса, идет активная коммерциализация инновационных продуктов не только в сфере медицины, но и в других отраслях. Продукты уверенно выходят на рынки других регионов России и стран СНГ", — отметил депутат.

О работе Инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области рассказал ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. "За пять лет кластер занял свою нишу в медицине и наращивает своё присутствие в других отраслях. Этому способствует эффективное взаимодействие с индустриальными партнерами и выстроенные технологические цепочки в формате "идея — опытный̆ образец — серийное производство — трансфер на рынок".

Ежегодно рост производства инновационной продукции кластера по разным направлениям составляет от 7 до 15%. Но самое главное, что продукты доходят до пациента и до первичного звена, качество работы которого сегодня находится на особом контроле у руководства страны", — сказал ректор СамГМУ.

Важен и тот факт, что сначала разработки СамГМУ апробируются в лечебных учреждениях региона. Оборудование закупается на средства, выделенные из областного бюджета при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"И эта модель уже показала свою эффективность, потому что после апробации на региональном уровне мы выходим на федеральный рынок и оснащаем нашими изделиями ведущие лечебные учреждения нашей страны", — сообщил Колсанов.

Он также отметил, что в деятельности кластера участвуют 70 организаций: предприятия реального сектора экономики в области фармации, IT-медицины, биотехнологий, производства медизделий, оборонные предприятия, вузы, три региональных министерства и департамент информационных технологий Самарской области. Кроме того, развивается и межкластерное взаимодействие — заключены соглашения о сотрудничестве с медико-инженерным кластером Сент-Этьена (ведущий кластер во Франции), Витебским медико-фармацевтическим кластером, Пензенским биомедицинским кластером и Уральским биокластером.

СамГМУ совместно с участниками кластера разработана серия инновационных продуктов: "Виртуальная клиника", Аппаратно-программный комплекс "Автоплан", Аппаратно-программный комплекс "Луч-С", удалённое рабочее место врача-рентгенолога и хирурга, системы мобильной диагностики на технологии Lab-on-chip, системы принятия решений и др.

Ректор СамГМУ также отметил, что вузовский технопарк имеет заказы на полгода вперёд, и это говорит о востребованности компетенций вуза.

О развитии фармацевтической и медицинской промышленности региона рассказал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. "Несмотря на то что доля этого сегмента в процентах от всей обрабатывающей промышленности региона 1,6%, но она показала рост в 2019-м году почти в 10 раз. Этот рост достигнут, в том числе, и за счет инвестиций в фармацевтическую отрасль Самарской области, которые направлены на строительство новых производств и модернизацию действующих", — сообщил заместитель министра.

Министерство ведет активную работу и с федеральными институтами развития. Один из примеров - привлечение в отрасль средств Фонда развития промышленности и передача восьми изделий СамГМУ для организации серийного производства на Самарский электромеханический завод.

"Развитие отрасли высокотехнологичной медицины для региона является приоритетом и её большой потенциал подтверждается ростом по многим направлениям, — отметил Сергей Урюпин, руководитель управления инновационной политики и развития инновационной инфраструктуры минэкономразвития. - Для развития перспективных проектов привлекаются средства федеральных институтов развития и индустриальных партнеров, ведущие фармацевтические компании размещаются в особой экономической зоне".

Врио ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва Владимир Богатырев в своём докладе рассказал о разработках вуза в сфере медицины — компьютерных диагностических комплексах, реабилитационном оборудовании, методах неинвазивной диагностики, диагностики онкопатологий, компьютерном моделировании и функциональном картографировании мозга. Он отдельно отметил проект в области космической медицины по производству наноспутников для медико-биологических исследований в космосе и проведения в автоматическом режиме многоцелевых биомедицинских экспериментов на биологических объектах: бактериях, водорослях, грибах, растениях и многокомпонентных биосистемах.

Исполнителями проекта являются Институт ракетно-космической техники, Институт информатики, математики и электроники и РКЦ "Прогресс".

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов сообщил о результатах реализации региональной составляющей национального проекта "Здравоохранение". Он познакомил участников круглого стола с проводимыми мероприятиями по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитии детского здравоохранения и созданию единого цифрового контура в здравоохранении.

Министр также проинформировал о новых строящихся поликлиниках, ФАПах и поставках нового высокотехнологичного оборудования в медицинские учреждения области.

Тема создания в регионе системы, поддерживающей экспорт медицинских товаров и услуг Самарской области, была озвучена в докладе заместителя директора Института инновационного развития СамГМУ Александра Кожухова.

"Чтобы вывести работу на системный уровень мы создаём координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг, разрабатываем программу повышения информированности иностранных граждан в медицинских услугах, оказываемых на территории РФ и систему мониторинга статистических данных медицинских организаций по объемам услуг для иностранных граждан. Совместно с министерством здравоохранения Самарской области разрабатывается концепция развития экспорта медицинских товаров и услуг. По мнению экспертов, наша область входит в десятку наиболее перспективных регионов по развитию экспорта медицинских товаров и услуг, и поэтому мы можем стать одним из сильных игроков на этом рынке", — уверен Кожухов.

Одной из главных тем круглого стола было обсуждения работы регионального Научно-образовательного центра и расширения его взаимодействия с реальным сектором экономики. О форматах и направлениях сотрудничества, которые должны способствовать выводу НОЦ на мировой уровень, рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" Ольга Михеева.

Она проинформировала участников круглого стола о том, что в управляющей компании НОЦ на проработке находятся более 100 проектов в самых разных областях. Это авиация и космос, сквозное цифровое проектирование, биотехнологии и информационные технологии в медицине. Она озвучила и требования к НОЦу мирового уровня.

"Критерии очень жёсткие, потому что каждый проект должен представлять собой мини-государственную программу, в которой должен быть четкий бизнес-план, включающий в себя экономическое обоснование, организацию серийного производства, вывод продукции на рынок, образовательные программы, инфраструктурные проекты и прогноз — какое влияние проект окажет на российскую экономику в горизонте планирования 10 лет", — отметила Михеева.

Она также сообщила, что создаётся рабочая группа по подготовке программы НОЦа, которую на конкурсе будет представлять лично губернатор Дмитрий Азаров. В фокусе внимания федеральных экспертов будут также анализ работы кластеров региона и эффектность межкластерного взаимодействия.

По итогам работы совещания было принято решение итоговой сессии кластера, включающее в себя комплекс мер, направленных на развитие сферы здравоохранения и цифровой экономики, инновационной экосистемы региона, модернизацию и развертывание новых производственных площадок, поддержку инновационных проектов, имеющих мировой приоритет.

Завершая заседание, Владимир Гутенев отметил, что для региона критически важно, чтобы в его структуре был НОЦ мирового уровня. "Тема создания НОЦа — это не столько о вузах, сколько об индустриальных партнерах, которые готовы финансировать научные исследования, внедрять их результаты на своих площадках, выводить продукты на рынок, — подчеркнул депутат. - Это — главные критерии, а вузовские компетенции, не завязанные на реальный сектор экономики, практически будут выведены из поля зрения экспертов, принимающих решение о создании НОЦ мирового уровня в Самарской области".

Виктор Кудряшов, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области:

- Взаимодействие университетов с реальным сектором экономики для нас является безусловным приоритетом. Инновационный территориальный кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области выстроил и эффективно развивает систему сотрудничества вузов и IT-компаний с предприятиями региона. Но самое главное — это востребованность разработок компаний Кластера, их применение в клинической практике, повышение качества оказываемой медицинской помощи. Именно эта задача поставлена перед нами руководством страны в национальном проекте "Здравоохранение". В сфере нашего внимания и развитие медицинского туризма в регионе. В клиниках, открытых у нас за последние три года в рамках государственно-частного партнёрства, уже до 15% пациентов — это граждане Азербайджана, Казахстана, Турции и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Это свидетельствует о том, что здравоохранение региона имеет высокий научный и практический потенциал, который работает на благо жителей Самарской области.



Александр Колсанов, ректор СамГМУ, профессор РАН:

- Уже стало традицией обсуждение стратегических задач по развитию страны в высокотехнологичной сфере на площадке Самарского государственного медицинского университета. Успешный вывод инновационных продуктов на рынок, созданных СамГМУ совместно с ведущими IT-компаниями и индустриальными партнёрами, говорит об устойчивом росте спроса на новые технологии.



Геннадий Котельников, президент СамГМУ, академик РАН:

- Задача создания в регионе мощного научно-образовательного центра мирового уровня может быть реализована только на основе создания промышленных мощностей на новой технологической основе, эффектно работающей модели трансфера прорывных технологий, создающихся в вузах Самарской области, в промышленный сектор.



Михаил Ратманов, министр здравоохранения Самарской области:

- Стратегическими целями национального проекта "Здравоохранение" являются повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин — сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также снижение младенческой смертности. Важнейшей задачей считаю обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами. Совместно с СамГМУ мы начали подготовку новых программ обучения, связанных с современными информационными и бережливыми технологиями.