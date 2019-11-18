В Похвистнево до конца года откроют новый детский сад

В понедельник, 18 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Похвистнево Сергеем Поповым. Они обсудили предварительные итоги реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, и перспективные планы развития города.

Как рассказал губернатору Сергей Попов, на сегодняшний день в городе уже завершен ремонт дворов и общественных пространств по национальному проекту "Жилье и городская среда". В этом году за счет средств бюджетов различных уровней специалисты привели в порядок пешеходную зону на ул. Васильева, парк Дружбы, установили универсальную спортплощадку на ул. Мира и благоустроили пять дворов - по адресам ул. Гагарина, 29, ул. Газовиков, 9, ул. Орликов, №№ 5, 7, 9, 13, ул. Ибряйкинская, 17а, ул. Бережкова, №№ 43, 45, 47, 49.

По словам Сергея Попова, наиболее востребованный жителями города соцобъект - детский сад на улице Губкина - построен по нацпроекту "Демография". Его введут в эксплуатацию в начале декабря: специалисты уже завершили все строительно-монтажные работы, утеплили фасад, смонтировали систему пожарной сигнализации, вентиляции и инженерных сетей, провели отделочные работы и благоустроили прилегающую территорию. Осталось смонтировать оборудование и собрать мебель.

Дмитрий Азаров поручил главе Похвистнево перед открытием сада внимательно обследовать здание, уделяя особое внимание качеству работ, а также тому, насколько соблюдены меры безопасности, ведь совсем скоро тут большую часть дня будут проводить 150 детей, причем треть из них - малыши в возрасте до 3 лет.

Также при поддержке правительства региона и лично губернатора в этом году завершили долгожданный капитальный ремонт детского сада на ул. Полевой. "Детский сад на 160 мест в отремонтированном помещении мы открыли в октябре. Это для города серьезное событие, до того сад находился в стесненных условиях, делил здание с другим образовательным учреждением, - отметил Сергей Попов. - Дмитрий Игоревич, от лица всех жителей хочу вас поблагодарить за решение этого давнего вопроса".

ФОК на улице Лермонтова откроется для посетителей уже в конце ноября. На территории двухэтажного спортивного комплекса расположились залы для игры в баскетбол, волейбол и футбол, тренажерный зал, а также взрослый и детский бассейны. На его базе будут заниматься как воспитанники спортивных школ и секций города, так и все приверженцы здорового образа жизни.

Сергей Попов рассказал главе региона и о том, что работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" идет не так успешно - единственная компания, которая планировала принять участие в проекте, в последний момент без объяснения причин отозвала заявку.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что это не повод опускать руки, а сигнал к тому, чтобы активизировать работу в данном направлении. "Вы изначально не должны были останавливаться на одном предприятии, необходимо проводить работу сразу с несколькими, чтобы достичь максимального эффекта, - обратился глава региона к мэру Похвистнево. - У вас не так уж много предприятий, которые подходят по критериям, с ними нужно персонально поработать, объяснить, что фактически бесплатно ведущие специалисты помогут им модернизировать производственные процессы".

Дмитрий Азаров поручил руководству города совместно с министерством промышленности организовать встречу местных предприятий с теми компаниями области, которые уже включились в нацпроект и ощутили на себе положительный эффект. По мнению главы региона, именно личный пример станет наиболее убедительным аргументом для похвистневских компаний и принесет положительные результаты.



