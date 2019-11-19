При ночном пожаре на ул. Черемшанская в Самаре пострадали двое мужчин

Во вторник, 19 ноября, в 2:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании ангара и кровли частного дома на ул. Черемшанской, 216, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 50 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
В тушении участвовали 26 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 3:45.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время пожара пострадали двое мужчин в возрасте 22 и 26 лет. Какие они получили травмы, не уточняется.
Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.