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Пожары Происшествия

При ночном пожаре на ул. Черемшанская в Самаре пострадали двое мужчин

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в 2:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании ангара и кровли частного дома на ул. Черемшанской, 216, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 50 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В тушении участвовали 26 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 3:45.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время пожара пострадали двое мужчин в возрасте 22 и 26 лет. Какие они получили травмы, не уточняется.

Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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