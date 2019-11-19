При ночном пожаре на ул. Черемшанская в Самаре пострадали двое мужчин

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Во вторник, 19 ноября, в 2:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании ангара и кровли частного дома на ул. Черемшанской, 216, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.