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Кино Культура

Сериал "Все по-честному" получил премию ТЭФИ

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодежный сериал "Всё по-честному", рассказывающий о жизни школьников "Кошелев-проекта" и их приключениях, был награжден в номинации "Телевизионный художественный фильм" премии "ТЭФИ-Регион".

Фото: Фото предоставлено автором

В финал главной телевизионной премии страны попадают только лучшие работы ведущих телекомпаний. В этом году на конкурс пришло более 500 работ из 70 населенных пунктов. И бронзовым Орфеем отметили самарский молодежный сериал, который уже успел завоевать любовь и внимание зрителей всей страны.

Сериал снят ГТРК "Самара" при поддержке Корпорации "Кошелев". События сериала происходят в Школе №7, а во многих сценах играют не только актеры, но и жители района "Кошелев-проект". Одна из массовых съемок проходила во время празднования Дня знаний и Дня района 1 сентября. Во втором сезоне акцент сделан на классическое кино, отмечают создатели, больше крупных планов и деталей. Новые серии второго сезона можно посмотреть на канале "Самара-24", в крупнейших кабельных сетях региона, на платформе "Яндекс" и на сайте tvsamara.ru, а также в социальных сетях.

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