В Приволжском районе водитель легковушки сбил насмерть женщину и убежал

В понедельник, 18 ноября, в с. Обшаровка Приволжского района в ДТП погибла женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:10 водитель Lada Granta ехал по ул. Советской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 48-летнюю женщину, которая шла по левой обочине. После этого автомобиль съехал в левый кювет, а автомобилист сбежал с места происшествия.

Женщина погибла.

Полицейские устанавливают личность скрывшегося водителя. По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.