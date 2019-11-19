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ДТП Происшествия

В Приволжском районе водитель легковушки сбил насмерть женщину и убежал

ПРИВОЛЖЬЕ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 18 ноября, в с. Обшаровка Приволжского района в ДТП погибла женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 17:10 водитель Lada Granta ехал по ул. Советской, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил 48-летнюю женщину, которая шла по левой обочине. После этого автомобиль съехал в левый кювет, а автомобилист сбежал с места происшествия.

Женщина погибла.

Полицейские устанавливают личность скрывшегося водителя. По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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