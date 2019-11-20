В Самаре 68 человек тушили крупный пожар в частном доме

Во вторник, 19 ноября, в 20:35 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в частном, двухэтажном, деревянном, жилом доме на ул. Неверова, 9 в п. Запанской Железнодорожного района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 150 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". В его тушении участвовали 68 человек, использовалось 20 единиц техники. Огонь удалось локализовать в 21:05, а спустя еще полчаса пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, людей в доме не было.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.