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ДТП Происшествия

В ДТП с двумя легковушками на пр. Кирова в Самаре пострадал ребенок

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием 36-летнего водителя Renault Kaptur. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 9:15 автомобилист ехал по проспекту Кирова со стороны ул. Черемшанской. Поворачивая налево — на ул. Нагорную, он не уступил дорогу встречному Opel Astra под управлением 36-летней женщины и столкнулся с ним.

В аварии пострадала семилетняя пассажирка Opel. Ее доставили в больницу в сопровождении матери.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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