На ул. Ставропольской в Самаре под колеса легковушки попал школьник

Во вторник, 19 ноября, в 13:35, в Самаре произошло ДТП с участием 48-летней женщины, ехавшей на Opel Astra по ул. Ставропольской в направлении ул. Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 108 она сбила 11-летнего ребенка, который по пути из школы домой перебегал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был регулируемый пешеходный переход.

Ребенка доставили на "скорой" в больницу с подозрением на травму ноги и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей быть внимательнее.