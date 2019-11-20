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ДТП Происшествия

На ул. Ставропольской в Самаре под колеса легковушки попал школьник

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в 13:35, в Самаре произошло ДТП с участием 48-летней женщины, ехавшей на Opel Astra по ул. Ставропольской в направлении ул. Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 108 она сбила 11-летнего ребенка, который по пути из школы домой перебегал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был регулируемый пешеходный переход.

Ребенка доставили на "скорой" в больницу с подозрением на травму ноги и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей быть внимательнее.

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