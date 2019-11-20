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ДТП Происшествия

На пешеходном переходе в Чапаевске мужчину сбил буксируемый автомобиль

ЧАПАЕВСК. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в 16:05, в Чапаевске произошло ДТП с участием 22-летнего водителя Lada Priora, буксировавшего по ул. Орджоникидзе на гибкой сцепке ВАЗ-21093 с госномером ХМАО (регион 83) под управлением 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, поворачивая налево на въезде с территории АЗС, водитель не пропустил 59-летнего пешехода, шедшего по "зебре", в результате буксируемый автомобиль его сбил.

Пострадавшего госпитализирован в травматологическое отделение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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