На пешеходном переходе в Чапаевске мужчину сбил буксируемый автомобиль

Во вторник, 19 ноября, в 16:05, в Чапаевске произошло ДТП с участием 22-летнего водителя Lada Priora, буксировавшего по ул. Орджоникидзе на гибкой сцепке ВАЗ-21093 с госномером ХМАО (регион 83) под управлением 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, поворачивая налево на въезде с территории АЗС, водитель не пропустил 59-летнего пешехода, шедшего по "зебре", в результате буксируемый автомобиль его сбил.

Пострадавшего госпитализирован в травматологическое отделение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.