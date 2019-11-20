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Здравоохранение Общество

Жители региона внесут предложения по улучшению работы поликлиник на портале минздрава

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению главы региона Дмитрия Азарова министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения по вопросам модернизации поликлиник и повышения удовлетворенности населения организацией медпомощи.

Портал  размещен в сети Интернет по адресу dobromed63.ru.

Все желающие могут опубликовать свои инициативы по предложенным темам:
•   повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках
•    упрощение записи на прием
•    улучшение работы участкового врача
•    улучшение работы узких специалистов
•    уменьшение необходимости посещения поликлиник
•    уменьшение очередей
•    повышение комфортности, удобства поликлиник
•    улучшение транспортной доступности поликлиник
•    другие предложения по повышению качества работы поликлиник

Пользователи системы получат возможность голосовать за понравившиеся им предложения. Наиболее популярные сообщения будут рассмотрены и станут началом разработки проектов регионального минздрава и других ведомств.

Портал позволит собрать наиболее значимые по мнению граждан предложения для развития системы здравоохранения, обратить внимание на самые острые вопросы, требующие решения. Возможно, прозвучат идеи, воплощение в жизнь которых поможет повысить эффективность работы медицинских организаций.

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