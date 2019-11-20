Жители региона внесут предложения по улучшению работы поликлиник на портале минздрава

По поручению главы региона Дмитрия Азарова министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения по вопросам модернизации поликлиник и повышения удовлетворенности населения организацией медпомощи.
Портал размещен в сети Интернет по адресу dobromed63.ru.
Все желающие могут опубликовать свои инициативы по предложенным темам:
• повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках
• упрощение записи на прием
• улучшение работы участкового врача
• улучшение работы узких специалистов
• уменьшение необходимости посещения поликлиник
• уменьшение очередей
• повышение комфортности, удобства поликлиник
• улучшение транспортной доступности поликлиник
• другие предложения по повышению качества работы поликлиник
Пользователи системы получат возможность голосовать за понравившиеся им предложения. Наиболее популярные сообщения будут рассмотрены и станут началом разработки проектов регионального минздрава и других ведомств.
Портал позволит собрать наиболее значимые по мнению граждан предложения для развития системы здравоохранения, обратить внимание на самые острые вопросы, требующие решения. Возможно, прозвучат идеи, воплощение в жизнь которых поможет повысить эффективность работы медицинских организаций.