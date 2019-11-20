Жители региона внесут предложения по улучшению работы поликлиник на портале минздрава

По поручению главы региона Дмитрия Азарова министерство здравоохранения Самарской области запустило специальный портал с целью мониторинга общественного мнения по вопросам модернизации поликлиник и повышения удовлетворенности населения организацией медпомощи.

Портал размещен в сети Интернет по адресу dobromed63.ru.

Все желающие могут опубликовать свои инициативы по предложенным темам:

• повышение качества обслуживания, общения, информирования в поликлиниках

• упрощение записи на прием

• улучшение работы участкового врача

• улучшение работы узких специалистов

• уменьшение необходимости посещения поликлиник

• уменьшение очередей

• повышение комфортности, удобства поликлиник

• улучшение транспортной доступности поликлиник

• другие предложения по повышению качества работы поликлиник

Пользователи системы получат возможность голосовать за понравившиеся им предложения. Наиболее популярные сообщения будут рассмотрены и станут началом разработки проектов регионального минздрава и других ведомств.

Портал позволит собрать наиболее значимые по мнению граждан предложения для развития системы здравоохранения, обратить внимание на самые острые вопросы, требующие решения. Возможно, прозвучат идеи, воплощение в жизнь которых поможет повысить эффективность работы медицинских организаций.