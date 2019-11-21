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Хоккей Спорт

Три гандболистки "Лады" выступят за сборную России на турнире в Корее

СЕУЛ. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, Анастасия Лагина, Елена Михайличенко и Ольга Фомина из гандбольной "Лады" в составе национальной сборной России отправились в Корею на международный турнир с последующим участием в чемпионате мира в Японии, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Перед визитом на Seoul Cup наставник российской дружины Амброс Мартин, одним из помощников которого является главный тренер "Лады" Алексей Алексеев, обнародовал итоговый список из 18-ти игроков, которые едут в Сеул, а оттуда — прямиком на ЧМ-2019 в Кумамото. По информации официального сайта ФГР, в него не включена одна из четверых тольяттинок, которая с 18 ноября работала на последнем краткосрочном сборе в подмосковном Новогорске (Ольга Щербак), но теоретически она еще может понадобиться в случае чьей-либо травмы.

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