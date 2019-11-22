Волейбольная "Нова" уступила нижегородскому "АСК" - 0:3

Серия выездных игр ВК "Нова" завершилась в Нижнем Новгороде поражением от "АСК".

Матч имел большое значение для обеих команд — победитель избавлялся от прочерка в графе побед в турнирной таблице чемпионата.

В первом сете преимущество хозяев площадки обозначилось в первой трети сета. Через некоторое время после стартового счета — 4:4, на табло загорелись цифры — 9:6. Этот задел "АСК" удалось сохранить до конца партии. Игроки "Новы" долго и упорно пытались найти ключи к сопернику, но так и не смогли настичь нижегородцев — 19:25.

Основные события матча развернулись во втором сете. "АСК" привычно повел в игре, по крохам собирая преимущества — 11:7. Ближе к концовке партии хозяева площадки чувствовали себя не менее уверено — 17:14. Именно этот момент "Нова" продемонстрировала, что у команды есть потенциал. Совершая сумасшедшие спасения, наладив блок и подачу, наша команда перехватила инициативу, и вышли вперед — 22:21. Первыми они добрались и до сетбола — 24:23. Завязалась ожесточенная борьба, в которой удачливей оказались нижегородцы — 28:30.

С первых розыгрышей мячей в третьей партии инициативной вновь завладели хозяева площадки. "Нова" не смогла перестроиться и переломить ход событий, хотя в желание это сделать ей отказать нельзя. В итоге "АСК" довел дело до победы в партии — 25:19 и в матче — 3:0.