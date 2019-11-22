Реставрацией самарской "Фабрики-кухни" займутся москвичи

Реставрацией здания "Фабрики-кухни" в Самаре займется АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" за 1,38 млрд рублей. Согласно сведениям, опубликованным на сайте госзакупок, эта компания стала единственным участником соответствующего конкурса.

По данным ИАС Seldon Basis, "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" зарегистрировано в Москве и принадлежит Росимуществу.

Отметим, средства на реставрацию "Фабрики-кухни" планируется выделить из федерального бюджета в 2020-2021 годах. Работы должны быть завершены до 29 октября 2021 г., согласно условиям контракта.

Подрядчику предстоит организовать систему водо-, тепло- и энергоснабжения, электрическое освещение (в том числе наружное), систему пожарной безопасности, системы радиотрансляции и приема телевидения. Помимо этого победитель конкурса должен будет восстановить карнизную линию и силуэт здания, его планировочную структуру, архитектурное решение фасадов и кровель до такого состояния, каким оно было в год постройки. Восстановлению также подлежат первоначальные детали фасадов, интерьера и поздние ценные наслоения периода советского неоклассицизма.

Напомним, "Фабрика-кухня" является объектом культурного наследия регионального значения. Она была построена в 1930–1932 годы в стиле конструктивизма по проекту московского архитектора-инженера Екатерины Максимовой.

В 2018 г. стало известно, что "Фабрика-кухня" будет передана Третьяковской галерее под ее самарский филиал. Планируется, что он будет открыт к 18 мая 2022 г. (Международному дню музеев).