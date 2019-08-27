Фабрика-кухня передана Третьяковской галерее

Территориальное управление Росимущества в Самарской области передало в оперативное управление ФГБУ культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" объект недвижимого имущества "Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е. Н. Максимова, 1932", сообщает ведомство.

Вместе с фабрикой-кухней в оперативное управление музейного объединения переданы и другие здания, расположенные по адресу ул. Ново-Садовая, дом 149.

После государственной регистрации права оперативного управления на здания, ФГБУ культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" сможет осуществить реставрацию и реконструкцию имущественного комплекса.

Михаил Савченко рассказал о работе Третьяковки в Самаре В Самаре официально появился филиал Третьяковской галереи — приказ об этом 19 августа подписал министр культуры Владимир Мединский. В этот же день стало известно, что филиал возглавит Михаил Савченко, хорошо знакомый самарцам по своей работе в должности заведующего Музеем модерна и директора Волгафеста. Корреспондент "Волга Ньюс" встретился с Михаилом Савченко в его первый рабочий день в новой должности и расспросил о том, как будет собираться новая команда музея, какие планы у Фабрики-кухни на прилежащую территорию, и о том, как Михаил решился возглавить столь сложный проект.

Напомним, Фабрика-кухня является объектом культурного наследия регионального значения. Она была построена в стиле конструктивизма в 1930–1932 годах по проекту московского архитектора — инженера Екатерины Максимовой.

С 2016 г. проводится реставрация здания, заказчиком которой выступало ФГБУ "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", планировавшее открыть в нем филиал Государственного центра современного искусства.

Однако работы были сорваны. В 2018 г. стало известно, что Фабрика-кухня будет передана Третьяковской галерее под ее самарский филиал. Планируется, что он будет открыт к 18 мая 2022 г. (Международному дню музеев).

16 августа этого года Самарский филиал Третьяковской галереи возглавил Михаил Савченко, до этого семь лет руководивший Музеем модерна.