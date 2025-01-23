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Архитектура Культура

Искусствовед Дарья Волкова расскажет жителям о самарском конструктивизме

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 26 января, в 16:00 в "ЗИМ Галерее" состоится лекция-путешествие по самарскому конструктивизму. Искусствовед, педагог и лектор Дарья Волкова, расскажет историю появления этого стиля в Самаре, его предшественниках и последователях, особенностях и принципе баланса масс, и конечно же, про сами здания и их авторов.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Среди объектов, о которых расскажут на лекции, Клуб Дзержинского, вошедший в единый комплекс зданий ОГПУ с жилыми домами, поликлиникой и утраченным в пожаре зданием УВД и один из самых ярких представителей конструктивизма в Самаре — знаменитое здание Фабрики-кухни в форме скрещенных серпа и молота, которое обрело новую функцию филиала Третьяковской галереи. Несмотря на то, что оба здания строились в одно время, разница в стилях, подходе и формообразовании очевидна, что выражает главную идею конструктивизма о слиянии формы и функции, о которой также расскажет лектор.

Знаковые объекты самарского конструктивизма представлены на выставке "ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ". В экспозиции не только известные всем здания, но и утраченный деревянный Яхт-клуб Гупрофсовета, построенный по проекту архитектора Петра Щербачева — редкий пример деревянного конструктивизма.

Вход на лекцию свободный.

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