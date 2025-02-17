Компания "Град": "Наш календарь — это признание в любви родному городу и его жителям"

Каждый свой юбилей в строительной компании "Град" стремятся разделить вместе с жителями Самары — сделать им что-либо приятное и запоминающееся. Так, к своему 25-летию "Град" организовал первый городской фестиваль ледовых скульптур, а 30-летие отметили на самарской набережной, где прошёл фестиваль песчаных скульптур. К наступившему 2025 году компания приготовила еще один подарок для самарцев — памятный календарь "Кирпичная Самара" с иллюстрациями известного архитектора Евгения Травкина. О том, как родилась идея такого подарка, где его можно увидеть и какой посыл к горожанам был заложен в этом издании, рассказал начальник службы рекламы и маркетинга компании "Град" Евгений Жевлаков.

"У нас в "Граде" сложилась такая традиция, что к нашим крупным датам мы устраиваем для города какой-либо праздник, напрямую с нашей компанией не связанный, а просто приятный, — рассказывает Евгений. — И можно сказать, мне повезло — осенью прошлого года я увидел замечательные рисунки Евгения Травкина, посвященные Старой Самаре, а к Новому году идея получила свое воплощение. Календарь "Кирпичная Самара" — это наш дебют, и мы уверены, что самарцы оценят подарок по достоинству".

Изначально проект родился за пределами компании. Календарь придумали два типичных самарских интеллигента-культуртрегера: режиссёр Михаил Фаерман — автор концепции и архитектор Евгений Травкин, сделавший рисунки.

"Но, как это часто бывает в подлинно культурной среде, хорошая задумка уткнулась в невозможность её достойного воплощения из-за отсутствия финансовой поддержки. И вот, я пришёл однажды к Мише Фаерману в гости, он мне показал работы Травкина. А наша строительная компания как раз готовилась к своему тридцатипятилетнему юбилею, но мы никак не могли придумать, как бы поэлегантнее эту дату преподнести в качестве подарка Самаре — тут все и сложилось", — делится Евгений.

Иллюстрации календаря посвящены зданиям прошедшей эпохи, чудом сохранившимся в Самаре — с каждой страницы на читателей смотрят архитектурные творения великих мастеров и меценатов. В некотором смысле это календарь-экскурсия по городу, где-то и дело звучат имена Щербачёва, Курлина, фон Вакано, Наумова, Челышова — всех, кто оставил о себе такую долгую и хорошую память.

"Наш посыл к горожанам самый что ни на есть простой и незамысловатый, в чём-то даже романтичный, — признается Евгений. — Этот календарь в качестве подарка жителям Самары является нашим признанием в любви этому городу и людям — и к нашим современникам, и к тем, чьи имена можно найти под каждой иллюстрацией".

Кстати, календарь купить нельзя, он издан тиражом всего 500 экземпляров и по сути, уже представляет собой библиографическую редкость. Распространялся он как подарок, а часть тиража была передана в самарские музеи и библиотеки.

"Мы надеемся, что наша инициатива поможет в деле сохранения исторического наследия Старой Самары, — говорит Евгений. — "Град" всегда старался помимо основной своей деятельности как-то участвовать в культурной жизни Самары, поддерживая и создавая такие вот проекты. Это наш родной город мы любим его".

Инициатива компании "Град" получила высокую оценку у самарских экспертов по градостроительству, истории и общественной жизни города.

"В календаре представлены выдающиеся с архитектурной точки зрения здания, построенные в неорусском стиле и других видах историзма, а также модерне. Приятно, что на обложке здание филиала нашего музея — Музея Модерна, — поделился Андрей Кочетков, директор Музея имени Алабина. — Графические изображения зданий выполнены очень качественно. Видна любовь к городу архитектора и художника Евгения Травкина, запечатлевшего в календаре кирпичи, плитку-кабанчик и жигулёвский известняк — фирменные фактуры старой Самары".

Николай Балыков, проректор по проектной деятельности и цифровому развитию ФГБОУ ВО ПГУТИ, уверен, что настенный календарь давно превратился из чисто утилитарной вещи в элемент украшения интерьера: "Захватывающие пейзажи дальних теплых стран или милые котики призваны не замутнять сознание зрителя и создавать приятное настроение. Авторский календарь Объединения строительных компаний "Град" является образцом искусства в жестких рамках формата настенного календаря. Утонченное изящество строгих линий графики Самарской архитектуры хочется разглядывать часами, причем на большом формате. Про календарь такого высокого художественного уровня можно сказать, что не каждая комната или офисное помещение будет ему под стать. Завораживающая графика самарских исторических зданий останавливает на себе взгляд, все соседние предметы меркнут на ее фоне. Хочется, чтобы исследование самарского зодчества было продолжено не только в календарях, но и в облике современных зданий нашей страны".

Почти 150 экземпляров редкого издания были переданы компанией "Град" в Самарскую областную научную библиотеку для последующей раздачи по муниципальным библиотекам. Дмитрий Вырыпаев, начальник отдела развития и заведующий ЦКТ галереи "Новое пространство" СОУНБ уверен, что благодаря этому календарь широко разойдется по Самарской губернии:

"Лично мне нравится такая инициатива строительной компании, потому что речь идет о выведении в фокус общественного внимания того архитектурно-исторического наследия, которое у нас еще сохранилось. Эти дома, как правило, имеют культурную ценность, это образчики архитектурного стиля конца XIX - начала XX века, и это просто красивые дома. Евгений Травкин — хороший архитектор и хороший рисовальщик, все мастерски сделал. Поэтому такая цельная, монолитная история получилась. И давайте не забывать — все, что ни делается в направлении сохранения исторического облика Старой Самары — это плюс в копилку, все способствует тому, чтобы о красоте и истории родного города хотя бы помнили".