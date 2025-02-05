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Архитектура Культура

ДОМ.РФ: реставрация ОКН — драйвер реконструкции центров исторических городов

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Общественной палате РФ состоялось заседание проектного офиса Союза российских городов "Наследие и культурная идентичность".

Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге завершилось восстановление бывшей дачи принца Ольденбургского, реализованной на торгах ДОМ.РФ в 2019 году Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге завершилось восстановление бывшей дачи принца Ольденбургского, реализованной на торгах ДОМ.РФ в 2019 году
Фото: ДОМ.РФ

В рамках мероприятия директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов подчеркнул, что реставрация ОКН под современные социально-общественные функции позволит российским городам существенно улучшить привлекательность своего городского бренда и стать более конкурентноспособным в сохранении и привлечении человеческого капитала.

"В скором времени несколько сотен городов начнут пересматривать документы стратегического и территориального планирования в формате мастер-плана, и очевидно, нужно наконец вернуть развитие в центры городов. При разработке мастер-планов и программ комплексного развития крайне важно учесть все факторы, связанные с развитием и вовлечением объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, поэтому муниципальным образованиям необходимо уже сейчас проводить работу по выявлению и оформлению ОКН. От этого напрямую зависит потенциал привлечения частного софинансирования и уровень синергии от реализации проектов в сфере благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктуры. Для многих населенных пунктов объекты культурного наследия должны стать ресурсом, который позволит находить новые возможности для экономического и социального развития. Для исторических городов, это первоочередная задача в будущем мастер-плане", — отметил Антон Финогенов.

Сегодня в России насчитывается более 157 тысяч ОКН, из них 17% — в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году в рамках программы по восстановлению объектов культурного наследия запланировано привести в порядок не менее 1000 объектов.

"Совместно с регионами отобраны 24 объекта культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, которые будут реализованы с использованием механизмов ДОМ.РФ. Первые 6 объектов уже выставлены на торги, остальные найдут своего инвестора в конце первого квартала. В целом для привлечения внебюджетного финансирования на восстановление ОКН действует программа льготного финансирования, оператором которой является ДОМ.РФ. Для пилотных объектов льготная ставка составит 7%. Дополнительно для привлечения инвесторов к восстановлению и других ОКН разработана цифровая платформа наследие.дом.рф. Сейчас на ней уже размещена информация о более 700 объектах для восстановления из 64 регионов", — рассказала руководитель направления "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Екатерина Добродеева.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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