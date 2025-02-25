В Тольятти продолжает разрушаться дом Репина

В Тольятти в бедственном состоянии находится памятник архитектуры — дом художника Ильи Репина. Собственников через суд понуждают привести историческое здание в порядок, но воз и ныне там. Удастся ли спасти объект культурного наследия, которых в Автограде и так почти не осталось, разбирался корреспондент Волга Ньюс.

Год назад в Тольятти в ночь с 23 на 24 февраля в деревянном, некогда перенесенном из затопленного Ставрополя, доме № 8 по улице Репина случился пожар. Слава богу, его обитатели не пострадали. 91-летняя бабушка успела покинуть старое здание. Но огонь нанес серьезный урон крыше, полопались окна. После этого в помещении жить стало невозможно. С тех пор дом стоит покинутый. Лишь перед наступлением осени городские власти брезентом затянули окна, да наспех прикрыли дыры в крыше. Разруха и запустение…

Место в истории и культуре

Эта история могла бы остаться частной бедой одного тольяттинского семейства, если бы речь не шла о здании, которое в нашей губернии знают как дом Репина или дом купчихи Буяновой. В 1870 году именно в нем, как в постоялом дворе на две недели останавливались трое молодых художников Илья Репин, Евгений Макаров и Федор Васильев.

Ну, казалось бы, ночевали под этой крышей живописцы, чьи творения потом стали достоянием русский культуры, и ладно. Мало ли таких дворов стояло по российским городам и весям. Однако и сама хозяйка ставропольского временного пристанища заслужило внимание не только заезжих художников. До нас дошел рисунок Репина "Двор Буянихи". Нашлось ему место и в русской литературе.

Начальник отдела учета, публикаций и использования документов архивного фонда РФ Нэлла Лобанова ссылается на письмо Ильи Репина Петру Алабину: "Квартирная хозяйка Буяниха, несмотря на свою страшную фамилию, была добрая, толстая, приземистая и хлопотливая старушка, с такими огромными грудями, что мы прозвали ее балакирь". Отметим, что хозяйке дома Александре Васильевне Буяновой в 1870 году было 39 лет, но молодой художник называет ее старушкой.

Имеется и описание дома Буяновых, данное Репиным: "Двор разгороженный, крыльцо с проломами, воротишки настежь, двери не затворяются. Комната на три окна и к ней еще другая поменьше, ни одно окно не закрывается". Уместно вспомнить описание постоялого двора и его владелицы из рассказа Ивана Бунина "Темные аллеи": "В комнате было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки. Даже мужики с уважением отзывались о хозяйке постоялого двора: "Баба — ума палата".

Иван Тургенев в повести "Постоялый двор" писал о доме Буянихи: "Постоялый двор брал многим: отличной водой в двух глубоких колодцах со скрипучими колесами и железными бадьями на цепях; просторным двором со сплошными тесовыми навесами на толстых столбах; обильным запасом хорошего овса в подвале; теплой избой с огромнейшей русской печью, к которой наподобие богатырских плечей прилегали длинные борова, и, наконец, двумя довольно чистыми комнатками, с деревянным крашеным диваном, такими же стульями и двумя горшками гераниума на окнах, которые, впрочем, никогда не отпирались и тускнели многолетней пылью. Поесть в нем можно было хорошо по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно и не скупилась на припасы; до ближайшего кабака считалось всего с полверсты". Буяниха "умела держать это гнездо в порядке; всюду поспевала, все выслушивала и прикидывала, выдавала, отпускала и рассчитывалась сама, и никому не спускала ни копейки, однако и лишнего не брала".

Памятник архитектуры

Здание, которое так подробно и смачно описывали русские классики, и которому уже 150 лет, давно признано объектом культурного наследия (ОКН) и с недавних пор включено в программу реставрации 100 памятников архитектуры Самарской области, рассчитанную до 2029 года.

По состоянию на январь 2025 года на территории региона зарегистрировано 1501 объект культурного наследия, включая 1008 объектов, внесённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и 493 выявленных объекта. Собственниками указанных объектов являются федеральные органы государственной власти, региональные органы государственной власти, муниципальные образования, частные лица, в том числе объекты расположены в многоквартирных домах.

Больше всего архитектурных и исторических памятников в Самаре: 706 объектов, включённых в реестр, и 168 выявленных объектов, что составляет 58,2% от общего количества и в Сызрани (112 и 27 объектов соответственно, или 9,3%).

В Тольятти же учтено только 13 объектов культурного наследия регионального значения. Казалось бы, каждый должен быть не только учтен, но и обихожен.

Понуждение к порядку

Однако реконструкция исторического дома встречает большие препоны. Да что там говорить, даже приведение его в порядок после пожара, по сути, невозможно. Дело в том, что на данный момент дом Репина принадлежит трем собственникам: 67 кв. м. у властей Тольятти, а оставшимися долями в 33 и 35 кв. м владеют частные лица — две старушки 80-90 лет. И они как владельцы данного недвижимого имущества полностью несут ответственность за его состояние.

В официальном ответе администрации Тольятти говорится, что муниципалитете не имеет права проводить восстановление дома за бюджетный счет без участия остальных собственников. Такие расходы будут считаться нецелевым использованием средств, что грозит чиновникам не только административным, но и уголовным наказанием.

26 февраля в суде Центрального района Тольятти должно состояться заседание по иску прокуратуры. Надзорный орган через суд пытается добиться от владельцев, в том числе и частных лиц восстановления объекта культурного наследия. От собственников требуется не просто починить крышу, а разработать научно-проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ. Согласовать проект с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия. И до конца года привести дом Репина в порядок.

Хотя 19 февраля на прошедшем в гордуме Тольятти заседании рабочей группы было заявлено, что только проведение инженерного обследования здания обойдется 332 тыс. руб., частным совладельцам дома Репина были направлены письма о необходимости оплатить обследование в пределах своих долей.

Как рассказала член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анна Головлева, самым разумным вариантом разрешения этой непростой ситуации стал бы выкуп муниципалитетом квадратных метров у частных собственников.

"Мне кажется, в такой ситуации прокуратура в суде должна не понуждать хозяев за свой счет реконструировать дом, а решением суда обязать их продать свои части дома муниципалитету по рыночной стоимости. Такие прецеденты имеются в других регионах России. Это единственное решение, когда город не мог договориться с собственниками по разным причинам", — считает Анна Головлева.

На данный момент одна из владелиц дома после проведения оценки недвижимости просит за свою долю дома и земельный участок к нему вполне адекватную сумму — 2,3 млн рублей. А вот со второй собственницей возникли проблемы. Ее запросы, а точнее ее внука — 5,6 млн рублей. Такие деньги город выделить никак не может.

Но пока идут судебные разбирательства между собственниками 150-летний исторический дом продолжает разрушаться.

Основатель и экс-директор музея истории Усольского края Валентина Шульгина, обратила внимание, что в Тольятти из-за переноса города на новое место осталось не слишком много архитектурно-исторических памятников прошлых лет.

"Поэтому каждую крупицу прошлого надо хранить особо бережно. Дом Репина — это постройка ХIХ века. Сам дом — без фамилий знаменитых художников, проживавших в нем — уже достоин сохранения. Деревянная архитектура уходит стремительно, то, что находится в частном владении, перестраивается, обкладывается кирпичом, обшивается сайдингом и теряет свой первоначальный облик. В Тольятти не так много домов, подобных этому, поэтому дом Репина надо сохранить, как памятник деревянной архитектуры 19 века", — уверена Валентина Шульгина.

Анна Головлева, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

"Программу реставрации 100 памятников архитектуры Самарской области, куда был включен тольяттинский дом Репина, условно можно назвать программным документом. Для нас гораздо важнее увидеть механизм реализации этого важного проекта. Очень хочется понимать, за чей счет будет происходить реконструкция и восстановление объектов культурного наследия. Удовольствие это весьма недешевое и мы очень рассчитываем на финансовую помощь как регионального, так и федерального бюджета, а не только на финансирование от муниципалитетов и граждан-собственников недвижимости".