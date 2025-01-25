В самарском Доме архитектора открылась выставка Алексея Герасимова

В пятницу, 24 января, в Доме архитектора состоялось открытие юбилейной выставки "Архитектура. Акварель. Графика" (12+) творческой деятельности заслуженного архитектора РСФСР Алексея Герасимова, приуроченная к его 85-летию.

В экспозиции представлены архитектурные произведения автора — как реализованные варианты зданий, так и неосуществленные эскизы. Также на выставке покажут его художественные работы — акварель и графику.

Алексей Герасимов — один из самых известных самарских архитекторов, живой классик советского модернизма. Он является автором знаковых архитектурных объектов города, таких как Дворец бракосочетаний (совместная работа с Ваганом Каркарьяном) на ул. Молодогвардейской и Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги (совместно с Алексеем Моргуном) на ул. Полевой. По проектам Герасимова строили жилые дома и микрорайоны, общественные и спортивные объекты. По его проекту и при его активном участии создана станция метро "Победа", был построен крытый рынок на ул. Ташкентской — бывший ТК "Колизей". Всего по проектам архитектора в Самаре построено более 40 объектов.

"Любой юбилей волнителен, а мое 85-летие и выставка — вдвойне. Это встреча с коллегами архитекторами, партнерами, друзьями, родными, которые даря теплые и добрые слова пожеланий, вселяют в тебя много энергии, сил, уверенности, что все в этой жизни было и есть не напрасно. Благодарю всех присутствующих за то, что пришли на эту выставку и на мой юбилей", — поделился Алексей Герасимов.

Звание "Заслуженный архитектор РСФСР" было присвоено архитектору 10 июня 1988 г., а в 2010 г. он был награжден медалью "За высокое зодческое мастерство" им. В. И. Баженова. Также Алексей Герасимов был отмечен Почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо Земли Самарской".

Выставка продлится до 14 февраля. Она будет работать по будням, с 10:00 до 17:00 в Доме архитектора (ул. Вилоновская, 10). Вход свободный.

На следующей неделе планируется авторская экскурсия Алексея Герасимова по его выставке.