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Архитектура Культура

В Самаре пройдет лекция "Архитектура места: от деревянного ипподрома до "ЗИМ Галереи"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Архитектура места: от деревянного ипподрома до "ЗИМ Галереи" (12+). Ее прочитает самарский историк архитектуры Армен Арутюнов.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Территория бывшего завода имени Масленникова в Самаре всегда была особенной с точки зрения архитектуры. Во все времена здесь располагались яркие авторские постройки. Еще до строительства завода существовал ипподром с роскошным деревянным павильоном, потом - цеха и уникальные инженерные сооружения Владимира Шухова, в 1930-х появилась Фабрика-кухня, а в 1970-х - Дом культуры "Звезда". Да и административный корпус завода, в котором сегодня размещается культурный центр "ЗИМ Галерея", отличается оригинальной архитектурой и нетривиальной для Самары отделкой фасадов и интерьеров.

Некоторые из перечисленных выше объектов не дошли до наших дней, но сохранились на фотографиях и в документах. Сегодня территория бывшего завода застраивается новыми зданиями. Архитектура места меняется, но продолжает оставаться актуальной. Одно из подтверждений тому - жилой комплекс "ЗИМ Галерея", в котором соединились современная архитектурная мысль и отсылка к культурному наследию русского авангарда - московскому Дому Наркомфина.

На лекции Армена Арутюнова речь пойдет о наиболее интересных постройках в этом месте и рядом с ним на протяжении последних полутора веков.

Вход свободный.

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