Жителям Крутых Ключей дали рекомендации по поиску работы и вакансиям на рынке труда

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Специалисты Центра занятости населения г. Самары провели выездной прием жителей в районе Крутые Ключи. В "Кошелев-проекте" проживает много молодежи и молодых семей, поэтому прозвучали вопросы о декретном отпуске и выплатах, а также об обучении по востребованным на рынке труда профессиям и актуальных вакансиях.

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