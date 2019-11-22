Жителям Крутых Ключей дали рекомендации по поиску работы и вакансиям на рынке труда

Специалисты Центра занятости населения г. Самары провели выездной прием жителей в районе Крутые Ключи. В "Кошелев-проекте" проживает много молодежи и молодых семей, поэтому прозвучали вопросы о декретном отпуске и выплатах, а также об обучении по востребованным на рынке труда профессиям и актуальных вакансиях.
Также большой интерес вызвал курс, посвященный основам предпринимательской деятельности и требованиям к бизнес-плану. Возможность посетить такой курс предоставляется после прохождения тестирования и выявления способностей к осуществлению предпринимательской деятельности.