ХК ЦСК ВВС проиграл пензенскому "Дизелю" - 0:2

ХК ЦСК ВВС в последнем матче первого круга текущего розыгрыша "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" уступил пензенскому "Дизелю" - 0:2.

Несмотря на то, что в целом первый период выдался равным, хозяева уже на пятой минуте повели в счете благодаря голу Алексея Князева, вернувшегося на лед после четырехматчевой дисквалификации. После перерыва "дизелисты" стали значительно активнее, а на экваторе второго периода давление принесло плоды — Никита Ли увеличил отрыв до двух шайб.

На старте заключительной двадцатиминутки пензенцы имели отличную возможность оторваться в счете еще больше, но не сумели реализовать большинство 5 на 3. Самарцы же прибавили в движении и стали создавать больше опасных моментов, но блестящая игра Ильи Андрюхова на последнем рубеже не позволила им размочить счет.