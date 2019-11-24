Под Самарой на М-5 в результате лобового столкновения двух машин серьезно пострадал один из водителей

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В субботу, 23 ноября, в 9:40 спасатели техногенного отряда были направлены в Красноярский район, где на повороте в п. Волжский по трассе М-5 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Тoyota и ВАЗ-2115, об этом сообщают в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области